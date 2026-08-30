مجلس النواب يقرر افتتاح مكتب له في عقرة

وقال طه في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، "تقدمنا في نهاية الشهر الماضي بطلب إلى لافتتاح مكتب في عقرة، وقبل أيام وافق المجلس على طلبنا".وأضاف أن "جميع المستلزمات والمبنى الخاص بالمكتب قد جرى تأمينها، ومن المقرر افتتاحه رسميا خلال الأيام المقبلة"، لافتا الى ان "مجلس النواب أبلغنا بوجود عدد من التجهيزات التي يمكنهم الاطلاع عليها والاستفادة منها".وتابع أن "الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو الاستماع بشكل مباشر إلى مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على إحالتها بالسرعة الممكنة إلى مجلس النواب والجهات المعنية في ".وأوضح النائب سلوان طه أنه "بالتعاون مع النائب زيريك ، عن الديمقراطي الكردستاني، تقدما بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لافتتاح مكتب في مدينة عقرة".