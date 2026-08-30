السوداني يتعهد بمتابعة صرف المستحقات والتعويضات الزراعية مع رئيس الوزراء

وقال المكتب الاعلام للسوداني في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية التقى، اليوم الأحد، وفداً ضم مستشار رئيس ، وعضوي تنسيقية تظاهرات الفلاحين محمد العذاري والشيخ معين الفتلاوي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه شريحتي الفلاحين والمزارعين، ولا سيما تأخر صرف المستحقات المالية عن محصول الحنطة، وتعويضات مزارعي الشلب عن عدم زراعة أراضيهم في عام 2023، التي أقرها في وقت سابق".وأكد "حرصه على متابعة هذا الملف مع رئيس مجلس الوزراء، علي فالح ، والتنسيق مع القوى السياسية البرلمانية لإيجاد حلول تسهم في صرف المستحقات بأسرع وقت ممكن، والعمل على تضمين مبالغ التعويضات المقرّة سابقاً في موازنة عام 2027".من جانبهم، أكد ممثلو التنسيقية مشروعية مطالب الفلاحين، مشددين على "ضرورة الاستجابة العاجلة لها وتقديم الدعم الحكومي اللازم، بما ينهي معاناتهم الناجمة عن تأخر مستحقاتهم".