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مورينيو يفاجئ ملقة بتشكيلة هجومية لريال مدريد
سياسة
2026-08-30 | 09:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
128 شوهد
أعلن
البرتغالي
جوزيه مورينيو
، مدرب
ريال مدريد
، التشكيلة الأساسية لفريقه أمام ملقة، اليوم الأحد، ضمن منافسات
الدوري الإسباني
، وسط تغييرات مفاجئة على التشكيلة.
تشكيلة
ريال مدريد
:
حراسة المرمى:
تيبو كورتوا
.
الدفاع:
ترينت ألكسندر أرنولد
، أنطونيو روديغر، دين هاوسن، مارك كوكوريا.
الوسط:
إدواردو كامافينغا
،
فيديريكو فالفيردي
،
جود بيلينغهام
.
الهجوم: براهيم دياز،
كيليان مبابي
،
فينيسيوس جونيور
.
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الدوري الإسباني
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