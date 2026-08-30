مورينيو يفاجئ ملقة بتشكيلة هجومية لريال مدريد

أعلن ، مدرب ، التشكيلة الأساسية لفريقه أمام ملقة، اليوم الأحد، ضمن منافسات ، وسط تغييرات مفاجئة على التشكيلة.





حراسة المرمى: .



الدفاع: ، أنطونيو روديغر، دين هاوسن، مارك كوكوريا.



الوسط: ، ، .



الهجوم: براهيم دياز، ، . تشكيلة :حراسة المرمى: .الدفاع: ، أنطونيو روديغر، دين هاوسن، مارك كوكوريا.الوسط: ، ، .الهجوم: براهيم دياز، ، .