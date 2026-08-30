العراق يمنع تصدير المواد الأولية لـ6 معادن

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ترأس، اليوم الأحد، الجلسة الثالثة لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزراء؛ المالية، والنفط، والصناعة والمعادن، والكهرباء، ورئيس وعدد من المستشارين والمديرين العامين، ورئيس العراقي".وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية النهوض بالصناعة الوطنية، كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد، مشيراً إلى أن تحقيق الهوية الصناعية للبلد يتطلب ضبط الحدود، وتطبيق نظام التتبع "الأسيكودا"، فضلاً عن الاستقطاع المسبق للضرائب والكمارك، حيث تم الشروع بهذه الإجراءات".ووجّه "بالاهتمام بالمواد الأولية المتوفرة محليا، لما لها من أهمية في دعم الصناعة الوطنية وتنميتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة".واتخذ المجلس عددا من التوصيات والإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتطويره، وتعزيز مساهمته في ، إذ تقرر تنفيذ قرار الصناعي، (29 لسنة 2025).ووجه رئيس مجلس الوزراء، "بتهيئة المحافظات كافة، قطعة أرض بمساحة (1000) دونم وتوفيرها وتخصيصها للمشروعات الصناعية المرشحة من الصناعية، لتنفيذها بالمحافظة المعنية".كما تقرر منع تصدير المواد الأولية لمعادن؛ النحاس وسبائكه، والالمونيوم، والرصاص، وسبائك الحديد، بما فيها كل أشكالها وسكرابها.