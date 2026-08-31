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العبودي: الزيدي رفض تأجيل انسحاب التحالف الدولي وملف الفصائل سينتهي قبل 30 أيلول
سياسة
2026-08-31 | 05:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
628 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد المتحدث باسم الحكومة
حيدر العبودي
، اليوم الاثنين، أن
رئيس الوزراء
علي الزيدي
رفض طلباً لتأجيل موعد انسحاب قوات
التحالف الدولي
وإبقاء عدد من المستشارين، مشدداً على أن
العراق
ماضٍ باستكمال التزاماته الوطنية وفي صدارتها حصر السلاح، وتوحيد القرار الأمني، ورعاية السيادة بشكل تام.
وقال العبودي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل "
السومرية
"، إن "
رئيس الوزراء
تلقى طلباً لتأجيل موعد انسحاب
التحالف الدولي
وبقاء بعض المستشارين لكنه رفض الطلب"، لافتاً إلى أن "الحوار مع الفصائل يسير بخطوات متقدمة وفق رؤية الدولة وقرارها المبني على المصالح الوطنية، والحوارات إيجابية ومن المؤمل حسم هذا الملف بالكامل قبل موعد 30
أيلول/سبتمبر
المقبل".
وأشار إلى أنه "على مدى مئة يوم تواصل الحكومة تنفيذ برنامجها وفي مقدمة ذلك صون السيادة، وتأكيد موقف
العراق
في ترقب التطورات الإقليمية باهتمام مع التشديد على أنه لن يكون جزءاً من أي صراع".
وكشف المتحدث الحكومي عن جولة خارجية مرتقبة لرئيس الوزراء، مبيناً أن "
الزيدي
سيجري
جولة أوروبية
تشمل
باريس
وبرلين خلال النصف الأول من شهر أيلول المقبل تلبية لدعوة رسمية، بهدف تنويع الشراكات، فيما سيكون الملف الأمني حاضراً ضمن المباحثات".
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، أعلن العبودي أن "
مجلس الوزراء
سيصوت خلال شهر أيلول المقبل على موازنة البرامج والأداء، وهي ليست موازنة تشاؤمية كما يتحدث البعض"، مبيناً أن "موازنة العام 2027 ستكون مختلفة عن سابقاتها بالاعتماد على البرامج والأداء والاستناد إلى كيفية صرف الأموال لتنويع مصادر الإيرادات وتأمين المتطلبات الحاكمة".
وفيما يخص الطاقة والصادرات، أكد أن "الصادرات النفطية العراقية تسير بانتظام وتصل يومياً إلى أكثر من مليوني برميل"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء خول
وزارة النفط
لتقدير الموقف والمتطلبات الخاصة بأصحاب المولدات الأهلية، واستقر الرأي على تخصيص 35 لتراً لكل (KVA) وبسعر 400 دينار للتر الواحد".
وفي القرارات الخدمية، كشف العبودي عن أن "مجلس الوزراء سيتخذ غداً الثلاثاء إجراءات إطلاق مشروع المليون قطعة أرض سكنية التي ستشمل جميع المواطنين"، مضيفاً أن "الحكومة تدرس حالياً ملف تثبيت العقود والأجراء اليوميين وتحديد الكلف المالية الخاصة بهم".
وشدد الناطق باسم الحكومة على أن "الحكومة مستمرة في صولتها ضد الفساد وملاحقة المتهمين لتجفيف منابعه"، مشيراً إلى أن "ملف التجاوزات منظور بعناية أمام
مكتب رئيس الوزراء
وعُقدت أجله اجتماعات مكثفة، حيث توجد قرارات صارمة تمنع أي تجاوز جديد، بالمقابل يتم العمل على معالجات تضمن استقرار المواطنين".
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