العبودي: الزيدي رفض تأجيل انسحاب التحالف الدولي وملف الفصائل سينتهي قبل 30 أيلول

وقال العبودي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل " "، إن " تلقى طلباً لتأجيل موعد انسحاب وبقاء بعض المستشارين لكنه رفض الطلب"، لافتاً إلى أن "الحوار مع الفصائل يسير بخطوات متقدمة وفق رؤية الدولة وقرارها المبني على المصالح الوطنية، والحوارات إيجابية ومن المؤمل حسم هذا الملف بالكامل قبل موعد 30 المقبل".وأشار إلى أنه "على مدى مئة يوم تواصل الحكومة تنفيذ برنامجها وفي مقدمة ذلك صون السيادة، وتأكيد موقف في ترقب التطورات الإقليمية باهتمام مع التشديد على أنه لن يكون جزءاً من أي صراع".وكشف المتحدث الحكومي عن جولة خارجية مرتقبة لرئيس الوزراء، مبيناً أن " سيجري تشمل وبرلين خلال النصف الأول من شهر أيلول المقبل تلبية لدعوة رسمية، بهدف تنويع الشراكات، فيما سيكون الملف الأمني حاضراً ضمن المباحثات".وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، أعلن العبودي أن " سيصوت خلال شهر أيلول المقبل على موازنة البرامج والأداء، وهي ليست موازنة تشاؤمية كما يتحدث البعض"، مبيناً أن "موازنة العام 2027 ستكون مختلفة عن سابقاتها بالاعتماد على البرامج والأداء والاستناد إلى كيفية صرف الأموال لتنويع مصادر الإيرادات وتأمين المتطلبات الحاكمة".وفيما يخص الطاقة والصادرات، أكد أن "الصادرات النفطية العراقية تسير بانتظام وتصل يومياً إلى أكثر من مليوني برميل"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء خول لتقدير الموقف والمتطلبات الخاصة بأصحاب المولدات الأهلية، واستقر الرأي على تخصيص 35 لتراً لكل (KVA) وبسعر 400 دينار للتر الواحد".