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السوداني يستقبل السفير الصيني الجديد ويبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية
سياسة
2026-08-31 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
86 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
استقبل رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية ورئيس حزب الفراتين،
محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، سفير جمهورية
الصين
الشعبية الجديد لدى
العراق
، شيانغ بوه، بمناسبة تسلّمه مهام عمله الدبلوماسي.
ورحب
السوداني
بالسفير الصيني، مؤكداً اعتزاز
العراق
بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمعه ببكين، وبكونه من أوائل
الدول العربية
التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية
الصين
الشعبية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد للسومرية نيوز.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وآفاق توسيع
الشراكة الاستراتيجية
والتعاون الثنائي بين العراق والصين في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية، فضلاً عن المجالات الثقافية والرياضية والشبابية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
ودعا السوداني الصين إلى الاضطلاع بدور أكبر في
الأمم المتحدة
إزاء الأوضاع التي تشهدها المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار وتسوية الأزمات عبر الحوار.
كما أبدى السوداني دعمه للمبادرة التي طرحها الرئيس الصيني بشأن السلام في الشرق الأوسط في نيسان الماضي، والمؤلفة من أربع نقاط، مؤكداً أهمية دعم المبادرات الدولية التي تسهم في خفض التوتر ومعالجة النزاعات بالوسائل السلمية.
وتناول اللقاء تنمية العلاقات بين حزب الفراتين والحزب الشيوعي الصيني، وتفعيل مجالات التعاون وتبادل الخبرات بما يعزز التواصل بين المؤسستين الحزبـيتين، وفقا للبيان.
وناقش السوداني أهمية
مشروع طريق التنمية
بوصفه مشروعاً استراتيجياً يدعم التكامل الاقتصادي في المنطقة، لافتاً إلى تكامله مع الممرات الاقتصادية الأخرى، ومنها مبادرة الحزام والطريق.
وأكد السوداني دعم ائتلاف الإعمار والتنمية لجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، وترسيخ السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز مسارات البناء والتنمية.
من جانبه، أعرب شيانغ بوه عن شكره وتقديره للسوداني لما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة
مجلس الوزراء
، مشيراً إلى أن العلاقات بين العراق والصين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال تلك الفترة. كما أكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة للبلدين.
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