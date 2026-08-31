السوداني يستقبل السفير الصيني الجديد ويبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية

ورحب بالسفير الصيني، مؤكداً اعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمعه ببكين، وبكونه من أوائل التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الشعبية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد للسومرية نيوز.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وآفاق توسيع والتعاون الثنائي بين العراق والصين في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية، فضلاً عن المجالات الثقافية والرياضية والشبابية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.ودعا السوداني الصين إلى الاضطلاع بدور أكبر في إزاء الأوضاع التي تشهدها المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار وتسوية الأزمات عبر الحوار.كما أبدى السوداني دعمه للمبادرة التي طرحها الرئيس الصيني بشأن السلام في الشرق الأوسط في نيسان الماضي، والمؤلفة من أربع نقاط، مؤكداً أهمية دعم المبادرات الدولية التي تسهم في خفض التوتر ومعالجة النزاعات بالوسائل السلمية.وتناول اللقاء تنمية العلاقات بين حزب الفراتين والحزب الشيوعي الصيني، وتفعيل مجالات التعاون وتبادل الخبرات بما يعزز التواصل بين المؤسستين الحزبـيتين، وفقا للبيان.وناقش السوداني أهمية بوصفه مشروعاً استراتيجياً يدعم التكامل الاقتصادي في المنطقة، لافتاً إلى تكامله مع الممرات الاقتصادية الأخرى، ومنها مبادرة الحزام والطريق.