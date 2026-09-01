كتلة نيابية تطالب بإطلاق سراح معتقلي خانقين وإلغاء أوامر القبض بحق سياسيين وناشطين

وقالت الكتلة في بيان، ورد لـ ، إنها "تراقب بامتعاض شديد الوضع في مدينة والمناطق الكردستانية في ، التي يجب التعامل معها بموجب الدستور العراقي والقوانين النافذة".وأضافت أن "النشاطات المدنية والسلمية حق كفله الدستور، بالخصوص تلك التي تتعلق في تنفيذ مواده، ومن ضمنها المادة 140"، داعية "إلى التعاطي مع الأوضاع بالابتعاد عن منطق القوة، وأن تراعى الأوضاع في خانقين والمناطق الأخرى لخصوصيتها وحساسيتها".وطالبت بـ"إطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء جميع أوامر القبض الصادرة بحق السياسيين والنشطاء والشباب"، مشددة على "إلغاء إجراءات التغيير الديموغرافي، وتحويل وقرة تبة إلى أقضية، وإلغاء ناحيتي السعدية وقرة تبة، والتعامل مع هذه الملفات وفقاً للدستور والمادة 140، وإيقاف كافة الإجراءات المخالفة للدستور".ووجهت الكتلة رسالة إلى أهالي خانقين والمناطق الكردستانية في ديالى، قائلة: "نعلم أنكم تخضعون لضغوطات كبيرة، وأن منطقتكم تواجه مشاكل وتحديات جمة، ولذا ندعوكم إلى المطالبة بحقوقكم والدفاع عنها بهدوء ووفقاً للدستور والقانون"، مؤكدة "أننا في كتلة سنكون سنداً لكم ومدافعين عن حقوقكم الدستورية والقانونية".