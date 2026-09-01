حمودي للسفير التركي: العراق سيعلن مشروعه للسيادة الكاملة

وقال في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل سفير لدى بورا إنيان، وبحثا تطورات المنطقة، ورؤية البلدين لاستقرارها، وآفاق التعاون بين وتركيا في المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية".واكد ان "استمرار الصراع في المنطقة، وطبيعة التهديدات الامريكية والإسرائيلية تضع الجميع في حالة ترقب وحذر شديد"، مبيناً ان "اي تحالف اقليمي لحفظ أمن المنطقة هو خطوة بالاتجاه الصحيح لمنع التدخلات والإملاءات الأجنبية".وشدد ان "العراق سيعلن يوم 10/1 مشروعه للسيادة الوطنية الكاملة، ولن يسمح بتواجد كل أشكال القوات والمجموعات الأجنبية المسلحة"، معرباً عن امله "بتعزيز التنسيق العراقي التركي بما يخدم مصالح البلدين".