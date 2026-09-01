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حمودي للسفير التركي: العراق سيعلن مشروعه للسيادة الكاملة
سياسة
2026-09-01 | 06:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
119 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي
همام حمودي
، اليوم الثلاثاء، ان
العراق
سيعلن مشروعه للسيادة الكاملة، مشيرا الى انه لن يسمح بكل أشكال التواجد الأجنبي المسلح.
وقال
مكتب حمودي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي
همام حمودي
استقبل سفير
تركيا
لدى
بغداد
أنيل
بورا إنيان، وبحثا تطورات المنطقة، ورؤية البلدين لاستقرارها، وآفاق التعاون بين
العراق
وتركيا في المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية".
واكد
حمودي
ان "استمرار الصراع في المنطقة، وطبيعة التهديدات الامريكية والإسرائيلية تضع الجميع في حالة ترقب وحذر شديد"، مبيناً ان "اي تحالف اقليمي لحفظ أمن المنطقة هو خطوة بالاتجاه الصحيح لمنع التدخلات والإملاءات الأجنبية".
وشدد ان "العراق سيعلن يوم 10/1 مشروعه للسيادة الوطنية الكاملة، ولن يسمح بتواجد كل أشكال القوات والمجموعات الأجنبية المسلحة"، معرباً عن امله "بتعزيز التنسيق العراقي التركي بما يخدم مصالح البلدين".
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