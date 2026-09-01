بسعر مدعوم.. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود

وقال لرئيس في بيان تلقته ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح وجه، اليوم، بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بكمية 40 لتراً لكل ساعة/ واط، وبسعر مدعوم قدره 400 دينار للّتر الواحد، طوال شهر أيلول الحالي".وأضاف "كما وجّه ايضا بالالتزام بساعات التشغيل المعتمدة حالياً، وبما لا يقل عن 20 ساعة يومياً، بالتناوب بين الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية، بما يضمن استقرار واستدامة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".