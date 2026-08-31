الإطار التنسيقي يناقش التشريعات المهمة بمقدمتها قانوني الموازنة والحشد

وجاء في بيان للإطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم (292)، اليوم الاثنين، في لمنظمة بدر، ، وبحضور السيد رئيس ، لمناقشة آخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي".وأضاف البيان "في مستهل الاجتماع، أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء أن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستُستكمل خلال الأسبوع الحالي، تمهيدًا لإرسالها إلى الأسبوع المقبل للتصويت عليها".وبحث الإطار التنسيقي وفق البيان "الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وتعطّل حركة الملاحة في ".وفي الشأن النيابي، ناقش الإطار التنسيقي "سير العمل على التشريعات المهمة والملحّة، وفي مقدمتها وقانون ".