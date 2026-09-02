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وزير النقل يكشف لـ السومرية نيوز أسباب ايقاف صلاحيات مدير عام شركة الموانئ
سياسة
2026-09-02 | 13:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,254 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشف وزير النقل وهب
الحسيني
، اليوم الأربعاء، أسباب ايقاف صلاحيات مدير عام شركة الموانئ.
وقال
الحسيني
لـ
السومرية نيوز
، ان "
المدير العام
للشركة العامة لموانئ
العراق
كان قد كلف بإدارة الموانئ ولمدة 3 اشهر وكان خلال هذا الفترة تحت التجربة تمهيدا لتثبيته في حال اثبت كفاءته".
وأضاف ان "تجاوزه الصلاحيات الممنوحة والمحددة له، دفع الى تشكيل لجنة بحقه للتحقيق معه"، لافتا الى انه "سوف يتم اعلان نتائج التحقيق حال انتهاء اللجنة اعمالها".
وتابع انه "خلال فترة الثلاثة اشهر الماضية، كان لديه صلاحيات ممنوحة، الا انه تم ايقافها بعد تجاوزه الصلاحيات".
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