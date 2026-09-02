‏ وزير النقل يكشف لـ السومرية نيوز أسباب ايقاف صلاحيات مدير عام شركة الموانئ

وقال لـ ، ان " للشركة العامة لموانئ كان قد كلف بإدارة الموانئ ولمدة 3 اشهر وكان خلال هذا الفترة تحت التجربة تمهيدا لتثبيته في حال اثبت كفاءته".وأضاف ان "تجاوزه الصلاحيات الممنوحة والمحددة له، دفع الى تشكيل لجنة بحقه للتحقيق معه"، لافتا الى انه "سوف يتم اعلان نتائج التحقيق حال انتهاء اللجنة اعمالها".وتابع انه "خلال فترة الثلاثة اشهر الماضية، كان لديه صلاحيات ممنوحة، الا انه تم ايقافها بعد تجاوزه الصلاحيات".