السفارة الأمريكية في بغداد تعلن عودة ستيفن فاجن إلى العراق بمنصب القائم بالأعمال الجديد

وقالت السفارة في بيان: "نرحب بعودة السفير هـ. فاجين لتولي منصب القائم بالأعمال في بعثة لدى ".وأضافت أن "السفير فاجين يعود إلى بعد أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى ، وقبل ذلك منصب القائم بالأعمال ونائب رئيس البعثة في بغداد، والقنصل العام في ".وبينت أن "السفير فاجين يتمتع بخبرة إقليمية واسعة ستسهم في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، والمضي قدماً نحو مستقبل يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الأمريكي والعراقي".