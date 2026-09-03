مجلس النواب يكشف عن جدول أعمال جلساته لأيام الأحد والإثنين والأربعاء المقبلة

– سياسة



أعلنت ، اليوم الخميس، جدول أعمال جلسات المجلـس المُقررة للأيام الأحد والإثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل.

ومن المؤمل ان تشهد الجلسات مناقشة واستكمال القراءات الأولى والثانية لعدد من القوانين والاتفاقيات المدرجة ضمن المنهاج التشريعي، إلى جانب طرح تقارير اللجان النيابية المعنية للبتّ بها.



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