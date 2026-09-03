"العربي الجديد" تكشف أسرار تحركات الصدريين المغلقة.. هل اقتربت العودة؟

ومنذ استقالة أعضاء التيار الذي يتزعمه من عام 2022، فرض الأخير على نواب كتلته المستقيلة وقيادات التيار والناشطين حظراً على التعليقات واللقاءات الصحافية، فضلاً عن الانخراط في أي نشاط مرتبط بالعملية السياسية في البلاد.وعقد نواب "الكتلة الصدرية" اجتماعاً في العاصمة العراقية بدعوة من ، يوم الجمعة الماضي، برئاسة رئيس الكتلة ، خُصص لإبلاغ النواب السابقين بجملة من توجيهات الصدر التي لم تحمل أي طابع سياسي، إلا أن مراقبين يجدون أن الخطوة غالباً ما تحمل رسائل سياسية، من ضمنها الإيحاء بالتماسك والجاهزية للعودة في أي وقت إلى النشاط السياسي.وذكرت الصحيفة، نقلاً عنأن "الاجتماع شهد استعراضاً لمستجدات المشهد السياسي في ، مع الإشادة بالتزام النواب السابقين بعدم الدخول في السجالات الإعلامية والسياسية خلال الفترة الماضية"، مبينة أن "الصدر أرسل إلى أعضاء كتلته السابقة هدية تمثلت بأحدث مؤلفاته عن والده المرجع ، فيما تناول الاجتماع أيضاً الأوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة بصورة عامة".وكان الصدر قد انسحب في 15 حزيران 2022 من العملية السياسية، مؤكداً عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين". وجاء الإعلان خلال اجتماعه في النجف وقتها بنواب الكتلة الصدرية (الفائزة بالانتخابات) وعددهم 73 نائباً، الذين قدموا استقالاتهم من البرلمان بعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية، ليتمكن عقب ذلك تحالف "الإطار التنسيقي" من تشكيل الحكومة برئاسة .وفي آب الماضي، أعلن الصدر دعمه لخطوات رئيس الحكومة الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، في أول موقف له بعد اعتزاله العمل السياسي. وذكرأن "الصدر أكد استعداده لتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والشعبي للزيدي وحكومته لإنجاح هذه المهمة، ولا سيما مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة لحسم الملف في الـ 30 من أيلول الجاري"، موضحاً أن "التيار ينظر إلى حصر السلاح باعتباره خطوة أساسية لترسيخ سلطة الدولة وتأكيد الثقة بقدرتها على إدارة الملفات الأمنية الحساسة".من جانبه، بيّن الباحث في الشأن السياسي المقرب من التيار الصدري، ، أن "اجتماع النواب المستقيلين يمثل إشارة دعم لحكومة بكونهم نواباً مستقيلين وجماهير، وبادرة دعم لجهود مكافحة الفساد، خصوصاً أن الزيدي يُعد مقرباً من التيار الصدري منذ سنين"، معتبراً أن "الزيدي يمارس أفعالاً سياسية ويتخذ إجراءات تمثل الخط الإصلاحي الذي ينادي به الصدر".