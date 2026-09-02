رئيس البرلمان ووزير النفط ويناقشان زيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز القدرات التصديرية للعراق

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، ان "رئيس ، اليوم الأربعاء، وزيرَ النفط ، وجرى، خلال اللقاء، بحث واقع القطاع النفطي في ، والخطط الإستراتيجية للوزارة، وبرامجها التي تهدف لزيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز القدرات التصديرية للعراق".واشارت الى ان "اللقاء تناول أهمية تطوير البنى التحتية للقطاع النفطي، ودعم المشاريع الاستثمارية والتطويرية، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة".