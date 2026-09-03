الهيئة القيادية لتحالف العزم تقدم واجب العزاء لوزير الصحة بوفاة والدته

وذكر بيان للتحالف، ورد لـ ، أن "الهيئة القيادية لتحالف العزم، أدت واجب العزاء لوزير ، بوفاة والدته رحمها الله"، معربة عن "خالص مواساتها له ولأسرته الكريمة بهذا المصاب".وقدّم أعضاء الهيئة القيادية "تعازيهم إلى وأسرته، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".