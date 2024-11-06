Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يكتسح زفيزدا بخماسية في دوري الأبطال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"إدارة الدولة" ينفي اتخاذ العراق منطلقاً لتنفيذ هجمات

سياسة

2024-11-06 | 15:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;إدارة الدولة&quot; ينفي اتخاذ العراق منطلقاً لتنفيذ هجمات
619 مشاهدة

نفى ائتلاف إدارة الدولة، مساء الأربعاء، ما يشاع باتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات، فيما أكد أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وجاء في بيان، إن "ائتلاف إدارة الدولة يعقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني"، موضحا أن "الاجتماع رحب بحسم ملف رئاسة مجلس النواب بوصفه استحقاقاً دستورياً يعزز العمل الوطني المشترك".
 
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء استعرض التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الحكومي في ظل مرور عامين على الحكومة التي تمكنت من إنجاز ملفات وطنية مهمة تندرج ضمن أولويات ومستهدفات برنامجها التنفيذي".

ولفت البيان الى أن "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب ودعم خطوة تعديل إحدى مواد الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بالنفط"، كما يؤكد على "التزام المبادئ التي شددت عليها المرجعية الدينية العليا في بيانها الأخير التي تصب في بناء دولة المؤسسات وتعبّد الطريق لتحقيق مستقبل أفضل للبلد".

وأكد اجتماع أيضا على "الموقف المبدئي للعراق في الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الصهيوني الآثم"، وفند "ما يشاع باتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات باعتبارها مبررات واهية لتسويغ الاعتداء على أرض العراق وسيادته".

وتابع البيان أن "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على العمل المشترك وتقديم المصلحة العليا للبلاد وإبعاد أراضي العراق عن أجواء الحرب التي يسعى الكيان المحتل إلى توسعتها وجرّ المنطقة إليها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار".
>>  انضم الى السومرية على واتساب

ائتلاف إدارة الدولة

اجتماع

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
Play
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
من الأخير
Play
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
Play
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة 7 تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-06
Play
نشرة 7 تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Play
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Morning Live
Play
Morning Live
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
Play
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
Play
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
Play
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
Play
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
Play
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
Play
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
Play
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
Play
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
من الأخير
Play
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
Play
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة 7 تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-06
Play
نشرة 7 تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Play
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Morning Live
Play
Morning Live
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
Play
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
Play
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
Play
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
Play
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
Play
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
Play
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
اخترنا لك
وزير سابق يكشف تفاصيل "مثيرة" تخص التسريبات.. ما قصة الذباب الالكتروني
14:37 | 2024-11-06
بعد فوز ترامب.. علاوي يتوقع تغييرا في السياسة الامريكية
14:06 | 2024-11-06
بعد قليل.. تابعوا "من الأخير" على شاشة السومرية
13:15 | 2024-11-06
إقليم كردستان يعلن دعمه للتعداد السكاني بشرط
12:26 | 2024-11-06
نشرة السومرية.. تفاصيل مثيرة عن جلسة انتخاب رئيس البرلمان وغضب كبير في كركوك
11:23 | 2024-11-06
الباوي يقدم التهاني لرئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لفوزه بانتخابات كردستان
10:59 | 2024-11-06
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.