"إدارة الدولة" ينفي اتخاذ العراق منطلقاً لتنفيذ هجمات

وجاء في بيان، إن "ائتلاف يعقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس المشهداني"، موضحا أن "الا جتماع رحب بحسم ملف رئاسة مجلس بوصفه استحقاقاً دستورياً يعزز العمل الوطني المشترك".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء استعرض التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الحكومي في ظل مرور عامين على الحكومة التي تمكنت من إنجاز ملفات وطنية مهمة تندرج ضمن أولويات ومستهدفات برنامجها التنفيذي".



ولفت البيان الى أن "اجتماع ائتلاف يؤكد على أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس ودعم خطوة تعديل إحدى مواد الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بالنفط"، كما يؤكد على "التزام المبادئ التي شددت عليها المرجعية الدينية العليا في بيانها الأخير التي تصب في بناء المؤسسات وتعبّد الطريق لتحقيق مستقبل أفضل للبلد".



وأكد اجتماع أيضا على "الموقف المبدئي للعراق في الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الصهيوني الآثم"، وفند "ما يشاع باتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات باعتبارها مبررات واهية لتسويغ الاعتداء على أرض وسيادته".



وتابع البيان أن "اجتماع ائتلاف يؤكد على العمل المشترك وتقديم المصلحة العليا للبلاد وإبعاد أراضي عن أجواء الحرب التي يسعى الكيان المحتل إلى توسعتها وجرّ المنطقة إليها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار".