السوداني يؤكد مُضي العراق في إرسال مواد الإغاثة والمساعدات للشعب اللبناني

وشهد اللقاء استعراض آخر التطورات في مجريات العدوان الصهيوني المستمر على لبنان وغزّة، والجهود والإقليمية لوقف الحرب، ومنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد للسومرية نيوز.وجدد السوداني لميقاتي تضامن الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق، ووقوفه إلى جانب كل الجهود الرامية لحماية اللبناني وسيادته على أرضه، في ظرف حساس وحرج إزاء ما يتعرض له من عدوان، فضلاً عن تأكيد السوداني مُضي في إرسال مواد الإغاثة والمساعدات بما يعضّد من صمود اللبناني.من جانبه أعرب ميقاتي عن تقديره لمواقف الداعمة والمبدئية إزاء لبنان، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود والعمل والإسلامي المشترك لوقف العدوان على لبنان وغزة، وفقا للبيان.