العراق يتحفظ على مفردة "حل الدولتين" في بيان قمة الرياض

سجل تحفظه على مفردة "حل الدولتين" في القرار الصادر عن القمة والإسلامية التزاماً بالقوانين الوطنية العراقية.

وجاء تحفظ في نص البيان الختامي للقمة والإسلامية التي عقدت اليوم الاثنين في الرياض.

وكان محمد شياع السوداني شارك في القمة، وقال في كلمة إن "الصراع لم ينطلق في (7 أكتوبر 2023) كما يصوره البعض، في تغافل متعمد لعقود من الاحتلال، والتهجير، واغتصابِ الأرض، والتجاوز على الشرائع الدَّوليةِ، وحقوق الإنسان".

وأضاف أن "العدوان الصهيوني المستمر تسبب في سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وملايين النازحين، جلّهم من النّساء والأطفال، في صورة دموية مسجَّلة بالصوت والصورة، وبتجاهل من الكبرى والمجتمع الدولي".

يشار الى أن وزير الخارجية السعودي بن فرحان قال خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة، إنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين"، مضيفا أن "هناك إجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين".

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، قمة عربية - إسلامية لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة بحضور قادة دول إسلامية وعربية.