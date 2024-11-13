السوداني يهبط في كردستان

وقال المكتب الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى إقليم في زيارة تشمل مدينتي أربيل والسليمانية".ومن المتوقع ان تشهد الزيارة مناقشة ملفات تشكيل حكومة والوضع بين الأطراف بعد نتائج الأخيرة في الإقليم، فضلا عن رواتب الموظفين، وكذلك استئناف النفط من الإقليم بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء بتشكيل لتقييم كلف انتاج ونقل النفط التي من المفترض ان يتم دفعها للشركات الأجنبية العاملة في .