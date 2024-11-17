السوداني يؤكد أهمية عمل بريطانيا والدول الكبرى لوضع حد للحرب بغزة ولبنان

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها، في مختلف المجالات، بما يعزز المشترك ويحقق المنفعة للعراق وبريطانيا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ورد للسومرية نيوز.وشهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية، من أجل وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان، ووجوب إيقاف الجرائم الوحشية التي ترتكتبها قوات الاحتلال، وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وفقا للبيان.