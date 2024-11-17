النزاهة توجه بالتحقيق في "قضية كبرى" تخص تهريب الذهب

وقالت في بيان، إن رئيسها اللامي "وجه بالنظر في التحقيق بإحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى المتعلقة بتهريب الذهب".وأضاف البيان أن اللامي "وجه القانونية في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طائرات شركة الخطوط الجويَّـة العراقية".ولفت البيان الى أن "المادة (١٤/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تنصُّ: "يشعر التحقيق القانونية في عند استهلاله اية قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها".وتابع "فيما نصت المادة ذاتها في البند ثالثاً منها "يودع التحقيق أية قضية فساد تختار إكمال التحقيق فيها إلى أحد محققي دائرة التحقيقات في أو أحد محققي مكاتبها".