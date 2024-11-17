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النزاهة توجه بالتحقيق في "قضية كبرى" تخص تهريب الذهب

سياسة

2024-11-17 | 13:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
النزاهة توجه بالتحقيق في &quot;قضية كبرى&quot; تخص تهريب الذهب
2,737 مشاهدة

وجهت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، بالتحقيق في قضية كبرى لتهريب الذهب عبر إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية.

وقالت الهيئة في بيان، إن رئيسها محمد علي اللامي "وجه بالنظر في التحقيق بإحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى المتعلقة بتهريب الذهب".

وأضاف البيان أن اللامي "وجه الدائرة القانونية في الهيئة بطلب التحقيق في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طائرات شركة الخطوط الجويَّـة العراقية".

ولفت البيان الى أن "المادة (١٤/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تنصُّ: "يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها".

وتابع "فيما نصت المادة ذاتها في البند ثالثاً منها "يودع قاضي التحقيق أية قضية فساد تختار الهيئة إكمال التحقيق فيها إلى أحد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة أو أحد محققي مكاتبها".
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