الأعرجي: العراق يمتلك لجنة عليا لمكافحة التطرف العنيف

وقال الاعرجي في كلمته خلال أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2024) الذي تقيمه الجامعة الأمريكية في دهوك، ونقلته الوكالة الرسمية، إن "فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني اعادت الثقة، والشعب استجاب لها ووقف بوجه الإرهاب وزحفه".وأضاف، "بدأنا بمواجهة الإرهاب من محافظة ديالى بالتعاون مع الأهالي الذين زودوا القوات الأمنية بمعلومات عن تحركات عصابات داعش، وحققنا النصر على الإرهاب، واليوم بات من يتحدث بخطاب التطرف منبوذ من قبل المجتمع".وتابع: ان "الحكومة قامت بأكبر عملية إعادة ادماج من خلال نقل العوائل المتورطة مع من مخيم الهول الى خلال عامي 2023 - 2024 ولا يمكننا النجاح اذا لم يكن المجتمع متعاون مع الحكومة في هذا المجال".واختتم قوله، بأنه "لدينا في عليا لمكافحة التطرف العنيف تعمل مع الأخرى في مستشارية القومي وتقوم بنشاطات كثيرة في الساحة العراقية ونحتاج الى تعزيز مثل هكذا إيجابيات".