السيد الصدر يوعز بفتح مضيف آل الصدر في طرابلس اللبنانية

وقال في بيان ورد لـ نيوز، "بعد الشكر الجزيل والامتنان العظيم للاخوة العاملين في مضيف آل الكرام في الحبيبة لما يقومون به من خدمة اخوتهم اللبنانيين، نوعز الى فتح مضيف آل الكرام في طرابلس العزيزة، فهم بحاجة لخدمتكم وتضحيتكم من الناحية الإنسانية".وأضاف الصدر، "ومع بدء الشتاء في فنرجوا فتح باب توزيع وقود التدفئة على العوائل المحتاجة له، وذلك من خلال محطات الوقود وعلى نحو حصة لكل عائلة شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا التخويل فشكراً لكم ولكل العوائل الصابرة والمتضررة من العدوان الصهيوني على الحبيبة .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين".