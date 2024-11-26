أين وصل مشروع قانون المخابرات داخل مجلس النواب؟

وذكر عضو والدفاع علي البنداوي أن "القانون قد تمت قراءته مرتين في المجلس، وشهد استضافات متكررة للقائمين على جهاز المخابرات، بمن فيهم رئيس الجهاز وعدد من الخبراء القانونيين والمديرين العامين، لمناقشة بنوده وإجراء التعديلات اللازمة" مؤكداً أن "التعديلات الجوهرية شملت مديريات ودوائر الجهاز، بالإضافة إلى تحديد حقوق وواجبات منتسبيه".وأشار البنداوي إلى أن "القانون ينص على أن جهاز المخابرات سيكون تابعًا للقائد العام للقوات المسلحة، ما سيعزز من استقلاليته وفعاليته في أداء المهام الموكلة إليه"، مضيفاً أن "لجنة والدفاع عملت على ضمان أن يعكس احتياجات الجهاز وأولوياته، مع الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية المطلوبة".