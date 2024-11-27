الخارجية تؤكد دعم العراق المستمر لحكومة لبنان وشعبه

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "وزارة الخارجية تعرب عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق بين الكيان الإسرائيلي ولبنان، وتعرب عن أملها بأن يسهم هذا في وضع حد للعنف والدمار والمعاناة التي يواجهها اللبناني الشقيق".وأكدت الوزارة على "دعم المستمر لحكومة لبنان وشعبه، وحرصها على تعزيز الاستقرار في المنطقة"، مشددة على "أهمية تكثيف الجهود لضمان تجنب تصعيد جديد وتأمين حياة كريمة للشعب اللبناني".ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف المجازر والاعتداءات المستمرة ضد الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي تفاقمت جراء التصعيد العسكري المستمر".وجددت الوزارة موقف الثابت والداعم لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.