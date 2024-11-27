السوداني يصل مدريد في مستهلّ زيارة رسمية إلى إسبانيا

وصل رئيس السوداني، اليوم الأربعاء، إلى في مستهلّ زيارة رسمية إلى إسبانيا.





وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ورد لـ نيوز، أن "رئيس السوداني، وصل في مستهلّ زيارة رسمية إلى إسبانيا".