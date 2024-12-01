"معيب بحق الشعب العراقي".. ماذا يحصل داخل مجلس النواب؟

نيوز – محلي

اكدت النائبة انتصار الموسوي، اليوم الاحد، انها متواجدة مع عدد من داخل منذ الساعة 1 ظهرا، مشيرة الى ان هناك اجتماعات تحصل ولا نعلم ماذا يحصل داخل المبنى.

وقالت الموسوي لـ نيوز، "اننا متواجدون في مجلس منذ الساعة 1 ظهرا لعقد جلسة المجلس، الا انها تاجلت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب".

وأضافت "متواجدون منذ الساعة 1 ظهرا لغاية الساعة 5 مساء"، مشيرة الى ان "هناك اجتماع عقد بخصوص القوانين الجديلة ولا نعلم ماذا يحصل".

وأكدت ان "هذا يعتبر معيبا بحق مجلس وبحق العراقي"، لافتة الى "اننا لن نعمل بالمزاجيات".