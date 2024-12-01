العراق والإمارات يؤكدان موقفهما الثابت بدعم سوريا

وقالت العراقية في بيان، "بحث رئيس ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع عبد الله بن زايد آل نهيان، رئيس ووزير الخارجية الإماراتي، التطورات الأمنية الراهنة في سوريا".

وأشار حسين إلى "التداعيات السلبية لهذه التطورات على استقرار المنطقة"، مؤكداً "أهمية الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة".



وأكد الجانبان بحسب البيان "موقفهما الثابت في دعم الشقيقة في مواجهة التطرف والإرهاب".

الى ذلك، أعرب بن زايد عن "تمنياته للعراق وشعبه بمزيد من والاستقرار والازدهار"، وفق البيان.