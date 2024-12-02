جداول موازنة 2025.. المالية النيابية تتحدث للسومرية عن التأخير وملف التمويل

وقال الكرعاوي في حديث للسومرية نيوز، انه "لا تزال السنة المالية نافدة الى وهناك مشكلة حقيقة في موضوع التمويل"، لافتا انه من المفترض ان يتم ارسال جداول الموارنة قبل انتهاء السنة المالية لكن السنة المالية لا تزال نافدة والمشكلة في المتوفر من النقد في الذي إثر بشكل كبير على تمويل الموازنة الاستثمارية.وأضاف، ان "التخصيصات المدرجة في الموازنة عالية جدا وقابلة للتمويل وبالتالي سيكون هناك التزامات مالية عقدية غير قادرة الحكومة على تمويلها وبالتالي قد تحقق عجز مستقبلي ومشاكل اقتصادية.وتابع، انم قانون المالية أشار الى انه يجب ان ترسل جداول الموازنة قبل 1 كانون الأول/ لكن تجاوزنا هذا التاريخ ولم ترسل الحكومة جداول الموازنة انما أرسلت نص تعديل المادة 12 وبالتالي قدمنا اعتراض داخل اللجنة المالية وكتاب الى رئاسة المجلس لإعادة التعديل على ان يعاد ارساله من الحكومة متضمن جداول الموازنة حتى يكون هناك تطبيق لقوانين النافذة والتزم بالتوقيتات الدستورية المالية.