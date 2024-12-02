برلمان كردستان الجديد يعقد اولى جلساته

وبحسب مراسل السومرية، فان انعقاد الجلسة الأولى للدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، تأخر لمدة ساعتين بسبب عدم التوافق بين الأحزاب حول بعض السياسية.ويتضمن جدول أعمال الجلسة، دعوة رئيس ديوان الأعضاء الحاضرين سناً لأداء اليمين القانونية وإدارة الجلسة، يعقبها دعوة رئيس السن للمرشحين الفائزين بمقاعد برلمانية لأداء اليمين.