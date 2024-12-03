مجلس النواب يؤجل جلسته

وقالت الإعلامية للمجلس، ان "مجلس يؤجل انعقاد جلسته".ولم تحدد رئاسة مجلس النواب، موعد الجلسة المقبلة.يذكر ان مجلس باشر في جلسته أمس التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة المنحل دون اقرارها.