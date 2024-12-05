بعد الموقف "المستقر" حتى الان.. شرط وحيد سيدفع الفصائل العراقية لداخل سوريا

ونقلت صحيفة واشنطن بوست، عن متحدث باسم كتائب "سيد الشهداء" قوله: أننا "نخشى أن يعاني إن أطاح المتمردون بالرئيس السوري بشار الأسد"، الى انه "إذا شعرنا أن الاسد على وشك السقوط فلن نبقى متفرجين".يتضح من التصريح، ان الشرط المباشر لتدخل الفصائل بشكل واضح هو "اقتراب سقوط الأسد"، وذلك بعد تصريحات طوال الأسبوع الماضي طالبت فيها الفصائل العراقية بالتدخل بصفتها الرسمية، وكذلك شددت تصريحات الفصائل على عدم الانخراط حاليا في سوريا والتركيز على غزة، وذلك خلافا للتقارير التي تتحدث عن دخول الفصائل بالفعل الى الداخل السوري.وبسبب المواقف "غير المعتادة" من الفصائل، والتي لم تصرح حتى الان بشكل واضح بانها ستذهب للقتال في سوريا، وتفعيل الجانب والحكومي ووضع الأمور بيده، تنامت تصورات واحاديث عن إمكانية ان يتدخل بصفته الرسمية "عسكريًا" في سوريا، خلافا للحالات المعتادة التي يتدخل فيها الفصائل عسكريا كموقف مغاير لما تحرص الحكومة الرسمية على اظاهره ولا سيما في قضية الحرب مع غزة ولبنان التي اتخذت وركزت فيها الحكومة العراقية على المسار الدبلوماسي.