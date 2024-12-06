وزير الخارجية الإيراني يصل بغداد

وقال مراسل السومرية، ان عراقجي وصل إلى مطار الدولي قادما من الإيرانية طهران في زيارة رسمية، لافتا الى انه من المقرر لمناقشة اخر التطورات في الوضع السوري خلال الزيارة.ويصل عراقجي إلى بغداد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال الأزمة في سوريا إلى العراق، وتكرار تجربة الماضي، حينما دخلت المجموعات المسلحة الارهابية الأراضي العراقية، وهو ما يثير أيضاً قلق إيران.ويبدو أن من الزيارة يتمثّل بالعمل على زيادة التعاون الإقليمي لتفادي توسّع دائرة الأزمة، والتمهيد لاحتوائها.وأعلن عراقجي أنه سيزور بعد القطرية الدوحة، حيث سيلتئم اجتماع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا، الضامنة لمسار أستانا، على هامش "منتدى الدوحة" المقرّر في القطرية في الأیام المقبلة.