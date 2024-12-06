مندوب العراق في الأمم المتحدة: القوات الأمنية أحكمت سيطرتها على حدود البلد

أكد مندوب في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ان الحكومة العراقية تؤكد رفضها استخدام أراضيها ومجالها الجوي في استهداف أي .

وقال المندوب في كلمة له خلال جلسة مجلس الامن، وتابعتها نيوز، ان "الحكومة أطلقت العديد من المشاريع لتحسين الخدمات، وسعت لتحسين علاقتها مع دول الجوار".

وأضاف، أن "العلاقات العراقية الكويتية تشهد تقدما كبيرا وهنالك حوار مستمر".



واكد بحر العلوم، أن "الحكومة تؤكد رفضها لاستخدام أراضيها ومجالها الجوي لاستهداف أي دولة"، الى ان "القوات الأمنية أحكمت سيطرتها على حدود البلاد".



ولفت الى ان "العراق مستعد للتعاون مع بعثة اليونامي في عملية الانتقال وتصفية مهامها في الأراضي العراقية".