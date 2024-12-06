المتحدث باسم الحكومة: ما يحصل في سوريا معقد وأمنها القومي يؤثر على العراق

وقال العوادي في بيان اطلعت نيوز عليه، انه "لم نتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل"، موضحا: "التهديدات التي وجهت إلى كانت مخيفة".واضاف: "العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة"، الى ان "ما يحصل في معقد وأمنها القومي يؤثر على العراق".وبين العوادي: "سنعزز العمل والدبلوماسي والإنساني لمواجهة التطورات"، مشددا على ان "تقسيم خط أحمر للعراق".وأكد: "يجب التحرك سياسيا لاحتواء الأزمة في سوريا"، مبينا ان "ما يحصل في بحاجة إلى توافق دولي وإقليمي، والعراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".