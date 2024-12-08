القوانين "الجدلية" تعود من جديد.. مجلس النواب يعقد جلسة "مهمة" اليوم

وكان مقررا للمجلس، عقد جلسته يوم الخميس الماضي، قبل أن يجري تأجيلها لغاية اليوم، وتضمن جدول الجلسة حينها:أولا: التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني من قبل والدفاع، الذي يتضمن 36 مادة.ثانيا: التصويت على مقترح قانون التعديل لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 من قبل والدفاع، الذي يتكون من 5 مواد.ثالثا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) رقم 13 لسنة 2023 من قبل اللجنة المالية.رابعا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 من قبل النقل والاتصالات.كما تمت إضافة التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين (2، 10)، وكذلك التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) ويتكون من 5 مواد والتصويت على قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.وعلى الصعيد نفسه لا يزال قانون العفو العام محط جدل داخل أروقة مجلس النواب، إذ تسبب الخلاف بشأن بعض فقراته في تأجيل التصويت عليه مجددًا.وقال عضو والدفاع، علي البنداوي إن الجدل بشأن حذف أو تعديل بعض الفقرات كان سببًا رئيسيًا في عدم المضي قدمًا في إقراره، مبينا أنه تم تأجيله عدة مرات بسبب كونه من القوانين الجدلية التي تثير انقسامات بين القوى السياسية.وأشار إلى وجود توافق سياسي على إقرار القانون بشرط ألا يشمل المجرمين الذين قاموا بسفك دماء الأبرياء، أو المتورطين بسرقة المال العام، بل يقتصر على إطلاق سراح الأبرياء الذين يقضون عقوبات غير مبررة، منوها بأنه من الناحية الجوهرية، فالجميع متفق على أهمية إخراج الأبرياء من السجون، إلا أن الخلافات بشأن تفاصيل معينة في القانون تحول دون الوصول إلى صيغة نهائية.