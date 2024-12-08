القوانين "الجدلية" تعود من جديد.. مجلس النواب يعقد جلسة "مهمة" اليوم

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:00 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مرصد سوري: الفصائل المسلحة دخلت الى حمص
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-508831-638692380089038679.jpg
القوانين "الجدلية" تعود من جديد.. مجلس النواب يعقد جلسة "مهمة" اليوم
سياسة
2024-12-08 | 01:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
1,327 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
يعقد مجلس
النواب
اليوم جلسته الاعتيادية رقم (20) المؤجلة من يوم الخميس الماضي، وفقا لجدول
الدائرة
الإعلامية، والتي تضمنت التصويت على عدد من القوانين المهمة، بضمنها "
قوانين
المخابرات والجوازات وتعديل الموازنة".
وكان مقررا للمجلس، عقد جلسته يوم الخميس الماضي، قبل أن يجري تأجيلها لغاية اليوم، وتضمن جدول الجلسة حينها:
أولا: التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني من قبل
لجنة
الأمن
والدفاع، الذي يتضمن 36 مادة.
ثانيا: التصويت على مقترح قانون التعديل
الأول
لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 من قبل
لجنة
الأمن
والدفاع، الذي يتكون من 5 مواد.
ثالثا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل
الأول
لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية
العراق
للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) رقم 13 لسنة 2023 من قبل اللجنة المالية.
رابعا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 من قبل
لجنة
النقل والاتصالات.
كما تمت إضافة التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين (2، 10)، وكذلك التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) ويتكون من 5 مواد والتصويت على قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.
وعلى الصعيد نفسه لا يزال قانون العفو العام محط جدل داخل أروقة مجلس النواب، إذ تسبب الخلاف بشأن بعض فقراته في تأجيل التصويت عليه مجددًا.
وقال عضو
لجنة
الأمن
والدفاع، علي البنداوي إن الجدل بشأن حذف أو تعديل بعض الفقرات كان سببًا رئيسيًا في عدم المضي قدمًا في إقراره، مبينا أنه تم تأجيله عدة مرات بسبب كونه من القوانين الجدلية التي تثير انقسامات بين القوى السياسية.
وأشار إلى وجود توافق سياسي على إقرار القانون بشرط ألا يشمل المجرمين الذين قاموا بسفك دماء الأبرياء، أو المتورطين بسرقة المال العام، بل يقتصر على إطلاق سراح الأبرياء الذين يقضون عقوبات غير مبررة، منوها بأنه من الناحية الجوهرية، فالجميع متفق على أهمية إخراج الأبرياء من السجون، إلا أن الخلافات بشأن تفاصيل معينة في القانون تحول دون الوصول إلى صيغة نهائية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
القوانين "الجدلية" تعود من جديد
مجلس النواب يعقد جلسة "مهمة" اليوم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة قطبية تضرب العراق.. استعدوا للثلوج في هذا الموعد
محليات
32.34%
09:14 | 2024-12-06
موجة قطبية تضرب العراق.. استعدوا للثلوج في هذا الموعد
09:14 | 2024-12-06
بينها عطلة رسمية.. السوداني يصدر عدة توجيهات بمناسبة يوم النصر الكبير
سياسة
23.37%
06:55 | 2024-12-07
بينها عطلة رسمية.. السوداني يصدر عدة توجيهات بمناسبة يوم النصر الكبير
06:55 | 2024-12-07
المئات من منتسبي الجيش السوري يدخلون الحدود العراقية.. ماذا يجري؟
دوليات
22.47%
07:31 | 2024-12-07
المئات من منتسبي الجيش السوري يدخلون الحدود العراقية.. ماذا يجري؟
07:31 | 2024-12-07
لسببين إثنين.. "اجماع" فصائلي على عدم مساندة الأسد
سياسة
21.82%
04:20 | 2024-12-07
لسببين إثنين.. "اجماع" فصائلي على عدم مساندة الأسد
04:20 | 2024-12-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٦٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-08
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٦٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-08
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
حصاد السومرية
بعد الانتصار على الاباحية.. الاتصالات تفتح جبهات جديدة - حلقة ٥ | 2024
13:30 | 2024-12-06
حصاد السومرية
بعد الانتصار على الاباحية.. الاتصالات تفتح جبهات جديدة - حلقة ٥ | 2024
13:30 | 2024-12-06
علناً
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
علناً
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
Celebrity
الممثل الكوميدي اياد العتابي - الحلقة ٣٤ | season 3
14:30 | 2024-12-05
Celebrity
الممثل الكوميدي اياد العتابي - الحلقة ٣٤ | season 3
14:30 | 2024-12-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٦٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-08
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٦٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-08
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
حصاد السومرية
بعد الانتصار على الاباحية.. الاتصالات تفتح جبهات جديدة - حلقة ٥ | 2024
13:30 | 2024-12-06
حصاد السومرية
بعد الانتصار على الاباحية.. الاتصالات تفتح جبهات جديدة - حلقة ٥ | 2024
13:30 | 2024-12-06
علناً
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
علناً
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
Celebrity
الممثل الكوميدي اياد العتابي - الحلقة ٣٤ | season 3
14:30 | 2024-12-05
Celebrity
الممثل الكوميدي اياد العتابي - الحلقة ٣٤ | season 3
14:30 | 2024-12-05
اخترنا لك
السوداني: نشهد انتقالة مهمة بمجال الصناعة الدوائية والأمن الدوائي له أهمية ببرنامجنا
05:08 | 2024-12-08
أين وصل تعديل بنود الموازنة المتعلقة بتصدير النفط في إقليم كردستان؟
03:32 | 2024-12-08
العراق يوقف رحلاته الجوية الى بيروت
02:42 | 2024-12-08
تفاصيل لقاء الاعرجي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران
02:00 | 2024-12-08
بعد سقوط الأسد.. ما مصير الجنود السوريين الذين دخلوا العراق؟
01:39 | 2024-12-08
بيانات ومعلومات تقنية.. هل اسقطت طائرة بشار الأسد اثناء هروبه؟ (فيديو)
01:34 | 2024-12-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.