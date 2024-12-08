"إدارة الدولة" يؤكد موقف العراق الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا

نيوز – سياسي

عقد ائتلاف الدولة، اليوم الاحد، اجتماع لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، وأكد موقف الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا.

وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر اجتماع الرئاسات وائتلاف لبحث تطورات الأوضاع في سوريا".

الى ذلك قال مجلس القضاء الأعلى في بيان، "بدعوة من رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وحضور رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ورئيس مجلس الدكتور محمود المشهداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان عقد ائتلاف اليوم الاحد، في قصر اجتماعا لبحث تطورات الاحداث في سوريا وانعكاساتها الأمنية والسياسية على امن واستقرار والمنطقة بأسرها ومتابعة أوضاع الرعايا في سوريا وضرورة تأمين عودة آمنة لمن يرغب في ذلك".



وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال مداخلته على ان "يكون الموقف من تطورات الوضع في سوريا على وفق مبدأ "العراق أولا" اذ يجب وضع مصلحة فوق أي اعتبار والتعامل مع الوضع القادم في سوريا على هذا الأساس".



واستعرض المجتمعون "الإجراءات المتخذة لتأمين الأراضي العراقية من أي تداعيات لما يجري في سوريا وجرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهد الأمني على الحدود العراقية – السورية ودعم إجراءات الحكومة في حماية امن الحدود".



وطمأن الاجتماع الشعب بأن "الإجراءات الأمنية متخذة سلفا وهي كفيلة بحفظ امن وسلامة المواطن من أي تهديدات طارئة"، وأكد الاجتماع "موقف الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وامنها واستقرارها"، مشددا على "أهمية احترام سيادة الأراضي السورية وخيارات الشعب السوري في العيش بأمان وسلام ودعوة المجتمع الدولي لبذل الجهود من اجل دعم استقرار جدي للمنطقة".



وشدد المجتمعون على أن "الموقف السياسي موحد تجاه التطورات الإقليمية ووضع خارطة طريق لتحديد العلاقة بين وسوريا"، ودعا الاجتماع الى "تكثيف الاتصالات مع العربية والصديقة".