العراق يرفض تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة

وقالت الخارجية في بيان، " استقبل رئيس ووزير الخارجية، فؤاد حسين، السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، والسفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن، كل على حدة، في بغداد".

وتم خلال اللقاءين بحسب البيان "مناقشة آخر التطورات في سوريا".

وأكد حسين على "موقف الداعم للاستقرار في المنطقة"، مشدداً على "أهمية الدولي لمعالجة التحديات المشتركة".



وأشار حسين إلى "رفض تقويض والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أن "الحلول السياسية التي تراعي مصالح السوري هي السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة".