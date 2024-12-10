تشمل التمثيل السياسي.. الحكيم يطلق مبادرة "التمكين الشامل" لذوي الإعاقة

وقال السيد الحكيم في كلمته بالكرنفال للأشخاص ذوي الإعاقة: في كل عام، يتجدد لقاؤنا بكم، ليس كمجرد موعد نلتزم به، بل كتجديد للعهد والوفاء مع شريحة عزيزة علمتنا أن الإرادة هي جوهر التغيير، وأن العزيمة هي أساس النجاح، مهما تزاحمت الأولويات، يبقى لقاؤنا بكم أولوية لا تزاحمها أولوية، لأنكم المرآة التي تعكس حقيقة إنسانيتنا وعمق مسؤوليتنا وأصالة قيمنا".وأضاف "علينا أن ندرك أن الإعاقة ليست حاجزًا للإبداع أو النجاح، بل هي شكل من أشكال التنوع البشري الذي يعزز غنى المجتمعات، تتطلب هذه الفكرة تغييرًا جذريًا في المفاهيم التقليدية؛ حيث ينبغي أن ينظر المجتمع إلى ذوي الإعاقة كأشخاص يمتلكون طاقات هائلة وقدرات مميزة، كما تتطلب هذه الفكرة تعزيز وعي المجتمع عبر المناهج الدراسية، ووسائل الإعلام، والأنشطة الثقافية، وتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة التي تثبت أن الإعاقة لا تعيق الإبداع".وتابع الحكيم "في بداية مسيرتنا معكم، تحدثنا عن ضرورة تصحيح المفاهيم المجتمعية، لأن المفاهيم الخاطئة تؤدي حتماً إلى ممارسات خاطئة، واليوم، بعد سنوات من العمل المشترك والنضال المتواصل، نقف معاً لننتقل من مرحلة تصحيح المفاهيم إلى مرحلة التمكين الشامل والفاعل.لقد قلت في مؤتمرنا الأول: إن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد أو الحواس، بل في عوق الأخلاق وانحراف الفكر. واليوم، أؤكد لكم أن هذا المفهوم يجب أن يترسخ في وعي مجتمعنا بشكل أعمق، فالمجتمع الذي يحترم الأشخاص ذوي الإعاقة ويمكّنهم هو مجتمع يحترم إنسانيته أولاً.نحن بحاجة إلى:- إطلاق حملة وطنية شاملة لتغيير النظرة المجتمعية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة- تضمين مناهجنا الدراسية مفاهيم احترام التنوع وقبول الاختلاف- تفعيل دور الإعلام في نشر قصص النجاح والإنجاز- تأسيس مراكز توعية مجتمعية في كل محافظةالقوانين هي الأساس الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ومن المهم أن تشمل التشريعات الوطنية ضمانات صريحة لحقوق ذوي الإعاقة.يجب أن نركز على تطوير إطار قانوني يدعم حقوقهم في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية.على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من التجربة السويدية في توفير تعليم مجاني ومرن لذوي الإعاقة، أو تجربة كندا في ضمان إدماجهم المهني عبر سياسات إلزامية للشركات، مما يعكس نجاح هذه القوانين في تحقيق التكافؤ والتنمية.إن المطلب الأساسي اليوم هو تركيز الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على الأولويات التالية:- صياغة إستراتيجية وطنية شاملة تمتد لعشر سنوات قادمة.- مراقبة تنفيذ القوانين والتشريعات بآليات واضحة وشفافة.- ضمان تطبيق المادة 32 من الدستور العراقي التي تنص على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتكفل تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.- تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.- إنشاء صندوق وطني لدعم مشاريع التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.- تأسيس محكمة متخصصة للنظر في قضايا التمييز السلبي للأشخاص ذوي الإعاقة.نطلق اليوم مبادرة "التمكين الشامل" التي تتضمن:- تخصيص نسبة 25% من صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأشخاص ذوي الإعاقة.- توفير وحدات سكنية في المشاريع الوطنية بتسهيلات إستثنائية لهذه الشريحة.- إنشاء حاضنات أعمال متخصصة في كل محافظة لهذه الشريحة.- تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة.- تأسيس بنك متخصص للتمويل الميسر للأشخاص ذوي الإعاقة.- إنشاء مراكز تدريب مهنية متخصصة لهذه الشريحة.التعليم هو البوابة التي تُفتح من خلالها آفاق المستقبل.يجب تطوير مناهج تعليمية مرنة تلبي احتياجات ذوي الإعاقة وتوظف التكنولوجيا لتوفير بيئات تعليمية داعمة، إن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة عبر أدوات مثل تطبيقات تعليمية تُصمم خصيصًا لاحتياجاتهم، وبرامج الترجمة الفورية للغة الإشارة، وأجهزة تعتمد على التعلم الآلي لتقديم تعليم فردي ومتخصص، مما يعزز من فرصهم في التعليم ويساهم في إزالة الحواجز التقليدية التي يواجهونها.أقول لكم بصراحة: لا يمكننا قبول أن نسبة كبيرة من أطفالنا من الأشخاص ذوي الإعاقة محرومون من التعليم الأساسي. هذا أمر مؤسف يجب أن نعالجه، لذا نطرح:- إنشاء مدارس نموذجية في كل محافظة للأشخاص ذوي الإعاقة.- تطوير منصات تعليم إلكتروني متخصصة لهذه الشريحة.- توفير منح دراسية شاملة للدراسات العليا لهذه الشريحة.- إنشاء مركز وطني للبحث والتطوير في تقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.- تأسيس أكاديمية متخصصة للتدريب المهني لهذه الشريحة.- توفير الأجهزة والتقنيات المساعدة مجاناً لهذه الشريحةالبنى التحتية الشاملة هي حق أساسي للجميع.يجب أن تكون جميع المرافق العامة والخاصة مجهزة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المصاعد، والممرات، ودورات المياه.ونؤكد على ضرورة:- تجهيز وسائل النقل العام بالتقنيات المساعدة لهذه الشريحة.- إنشاء مراكز تأهيل متكاملة في كل محافظة لهذه الشريحة.- توفير خدمات صحية متخصصة وشاملة لهذه الشريحة.- تطوير مراكز ترفيهية ورياضية مجهزة لهذه الشريحة.