العراق وبريطانيا يشددان على أهمية ضمان وحدة الأراضي السورية واستقرار المنطقة

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ نيوز، ان الأخير "استقبل رئيس اركان البريطاني، الادميرال توني رادكن، والوفد المرافق له، بحضور السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيتشن".وأضاف البيان، ان "اللقاء شهد استعراض مستجدات على الساحة الاقليمية، لاسيما تطورات الاحداث في سوريا".وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية ضمان وحدة الأراضي السورية واهمية استقرار المنطقة"، فيما أكد الاعرجي على "أهمية الاستمرار بمحاربة تنظيم الإرهابي".