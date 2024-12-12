المالكي: العراق قادر على مواجهة التحديات واحتمالات أي تحرك لداعش والبعث

وقال المالكي خلال لقاء بالدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، تابعته نيوز، ان " وقواته بمختلف صنوفها قادر على مواجهة التحديات واحتمالات تحرك تنظيم وحزب البعث في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة".واضاف: "المؤسسات الإعلامية تتصدى لمفصل أساسي في المعركة مع العدو والإعلام الوطني المقاوم سيكون أمام مسؤولية كبيرة جداً"، موضحا: "الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً وولم يكن متوقعاً بهذا الشكل من الإنهيار والتسليم".أشار المالكي الى: "أمتنا كبيرة بتأريخها وجماهيرها وقياداتها ومن أهداف الأزمة السورية تحريك الشارع العراقي"، مبينا: "هناك مجموعة عوامل متداخلة تحصل من الداخل تحتاج إلى إعادة نظر والعراق ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة وهناك تفاهمات وإتفاقات بوجود الإطار التنسيقي وإئتلاف إدارة الدولة".وبين: "العراق بلد أقيم على أساس الدستور ونحرص على أن تكون مسيرتنا منسجمة مع الدستور والسياقات القانونية"، مؤكدا: "المشروع الصهيوني يهدف إلى تقسيم دول المنطقة المحيطة بالكيان الغاصب".ولفت المالكي الى، ان "الشعب أصبح يدرك أنه سيدفع ثمن أية أزمة أو مشدد على: "بالحشد الشعبي وفتوى المرجعية الدينية أستطعنا القضاء على مشروع الخطير وقوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب متكاملة في التجهيز والتدريب وقادرة على مواجهة أية تحديات ولا يمكن لأي شيء أن ينجز إستقراراً إذا لم يكن هناك وفاق سياسي".وأكد: "لسنا قلقين وبإمكان بلدنا مواجهة التحديات وإحتمالات أي تحرك ونحن أمام حرب إعلامية كاسحة تتمثل بإسقاط الشخصيات وتزييف الحقائق ونأمل من إعلام الإطار التنسيقي وضع خطة لمواجهة الإعلام المضاد ".وأشار المالكي الى انه "لا نعرف لغاية الآن بالتفصيل ما حدث في سوريا من إنسحابات عسكرية والدور التركي كان واضحاً في إسقاط نظام بشار الأسد والمؤثرات الأميركية التركية الصهيونية تستهدف خريطة جديدة للشرق الأوسط"، محذرا: "من تحركات بقايا في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد".