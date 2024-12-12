لامي بعد اتصاله بالسوداني: من المهم التحدث مع رئيس وزراء العراق

اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الخميس، أنه من المهم التحدث مع رئيس وزراء محمد شياع السوداني.

وقال لامي عن اتصاله بالسوداني، "من المهم التحدث مع العراق، لقد ناقشنا الدور الرئيسي للعراق في ضمان الاستقرار الإقليمي".

وكان السوداني تلقى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية.



فيما أكد رئيس الوزراء، خلال الاتصال، موقف الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أراضيها وسيادتها، والسلم الأهلي في ظلّ الإرادة الحرّة للشعب السوري الشقيق، واحترام خياراته وتنوعه الاجتماعي والإثني والثقافي، مشيراً إلى ضرورة أن تضطلع الكبرى بدورها لوقف المأساة في .