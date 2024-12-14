ثلاثة ملفات على طاولة مباحثات الاعرجي والعامري

نيوز – سياسي

بحث القومي الأعرجي ورئيس نبني العامري، اليوم السبت، ثلاثة ملفات.

وقال لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، ان "مستشار القومي الأعرجي التقى، اليوم السبت، رئيس نبني العامري".

وأضاف ان "اللقاء شهد بحث آخر المستجدات في المنطقة والموقف الوطني الموحد منها، وأهمية استمرار بين المواطنين والأجهزة الأمنية، للحفاظ على امن واستقرار البلاد".

وتابع انه "جرى بحث أهمية استمرار وملاحقة الخلايا الارهابية من خلال تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية".