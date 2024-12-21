السوداني لوزير الدفاع الإيطالي: ضرورة مساعدة السوريين على إدارة شؤون بلدهم

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "السوداني، استقبل اليوم السبت، وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، وجرى بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخصوصاً في الجوانب الأمنية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الصديقين".وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بالدور الإيطالي الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو، مشيراً إلى استعداد للتعاون مع الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على العالمي".وأكد "ضرورة تضافر الجهود والعمل على مساعدة السوريين على بلدهم، من دون أي تدخل يتجاوز على سيادة ووحدة الأراضي السورية، موضحاً بأن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها".من جانبه، نقل كروسيتو "لرئيس الوزراء، تحيات رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وتطلعها لزيارة سيادته إلى إيطاليا، مؤكداً رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق، انطلاقاً من الشراكة والتعاون القائم بين البلدين، واستعدادها لدعم استقرار المنطقة، كما أشار إلى أن يخطو بثبات لاستعادة دوره في المنطقة".