بعد ايام من الجدل.. الشيخ الخزعلي يظهر في كربلاء (فيديو)

وقال المكتب الإعلامي للعصائب في بيان مقتضب تلقته السومرية نيوز، انه "تزامناً مع ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) تشرف سماحة اليوم الاثنين بزيارة مرقد الإمام وأخيه أبا الفضل (عليهما السلام) في المقدسة".واظهر مقطع فيديو الخزعلي في داخل المرقد المقدس، في اول ظهور بعد حوالي شهر من الغياب، وكثرة الجدل حول تعرضه لاصابة وهي معلومة تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام خلال الأيام القليلة الماضية.