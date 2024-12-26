تفاصيل زيارة الوفد العراقي الى سوريا.. هذا ما تم بحثه

كشف مصدر رفيع ضمن الوفد الذي التقى بالإدارة السورية الجديدة، الخميس، عن تفاصيل اللقاء والملفات التي جرى مناقشتها في دمشق.

وقال في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته نيوز، إن "المباحثات التي أجراها الوفد برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري كانت أمنية وركزت على الملفات المرتبطة بها".

وأضاف، أن "الوفد ناقش مع الإدارة السورية الجديدة حماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط عصابات داعش الإرهابية وكذلك حماية السجون التي تضم عصابات داعش داخل الأراضي السورية".

وتابع، أن "الوفد عرض أيضا تصورات وطلبات حول احترام الأقليات والمراقد المقدسة"، مبينا، أن "العراق بلد مؤثر في المنطقة ولا بد من التعامل مع الملفات الراهنة بمنطق الدولة".

وأكد أن "الإدارة السورية الجديدة أبدت دعمها لمطالب ومخاوفه بما يتعلق بالملفات التي جرى النقاش حولها".

وكان المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس- أن "وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، التقى الإدارة السورية الجديدة في دمشق، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".