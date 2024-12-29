القاضي زيدان يبحث مع سفيري أستراليا وفرنسا هذه الملفات

وذكر مجلس القضاء، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الأسترالي لدى غلين مايلز".وأضاف البيان، أن "القاضي زيدان بحث معه الملفات القضائية المشتركة بين البلدين".وفي بيان آخر، استقبل رئيس مجلس الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الفرنسي لدى باتريك دوريل. وأشار الى أنه "تم بحث تنفيذ التفاهمات القضائية بين البلدين".