اصغر عضو بعمر 70 عاما.. هل انقرض حزب البعث؟

نيوز – سياسي

اكد رئيس المعارضة النيابية عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، ان حزب البعث "انقرض".

وقال عبد الجبار لـ نيوز، ان "اصغر عضو فعال وقيادي في حزب البعث كان معدل عمره من 45 إلى 50 سنة في عام 2003".

وأضاف انه "في الوقت الحالي اصبح أعمار الباقين منهم على قيد الحياة من 65 سنة إلى 70 عالما، وعليه فان حزب البعث انقرض (وخصوصاً بعد سقوط الأسد)".

وتابع "لا اعتقد بأن المتبقين من البعثيين لديهم رغبة في اعادة تنظيم الحزب بالعراق"، موضحا ان "التصريحات بشان إمكانية إعادة الحزب تهدف لغرض زعزعة الحكومة والنظام بعد التغيير في سوريا، حيث سيتم لصق التهم للبعثيين على اي تحرك في ضد النظام السياسي".