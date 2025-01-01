أول تعليق عراقي على حادث "نيو أورليانز"

أدانت العراقية، الأربعاء، حادث الدهس الذي وقع في نيو أورليانز الأمريكية.

وقالت الخارجية في بيان، إنها "تُعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث الدهس المروّع الذي وقع في نيو أورليانز الأمريكية، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من المحتفلين برأس السنة الجديدة".

وعبرت الوزارة عن "تعازيها ومواساتها لحكومة الولايات الأمريكية وشعبها، ولعائلات الضحايا على وجه الخصوص"، مؤكدة "تضامن مع الأمريكي في هذا الحادث الأليم، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".



كما جددت الوزارة "موقف الثابت في إدانة كافة أشكال العنف التي تستهدف المدنيين".

وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون، الأربعاء، عندما دهست شاحنة صغيرة مجموعة من الأشخاص المتجمّعين في الحي السياحي، وفتح التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في "عمل إرهابي".



